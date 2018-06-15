Suruç'ta ölen 2 kişi toprağa verildi (3) EK BİLGİ

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Suruç'ta AK Parti grubuna yönelik saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gören Esvet Şenyaşar (64) doktorların tüm çabasına karşın akşam saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Esvet Şenyaşar'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği dünkü olayda ölen ve bugün Suruç'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya yarın Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezarlıkta toplanan grup

- Polis biber gazıyla müdahalede bulunması

- Gözaltı yapılması

- Cenazeler toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

HaberAli LEYLAK-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

//// GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE ///