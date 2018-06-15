Suruç'ta ölen 2 kişi toprağa verildi (2) EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Mezarlıkta toplanan grup
- Polis biber gazıyla müdahalede bulunması
- Gözaltı yapılması
- Cenazeler toprağa verilmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)
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