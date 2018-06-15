Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin musallaya getirilmesi

Kalabalığın sloganları

Namaz

Cenazesinin götürülmesi

Haber: ŞANLIURFA ()