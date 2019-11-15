Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

ŞANLIURFA, () -