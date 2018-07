Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturuyor

İÇ savaşın başlamasıyla 2011 yılından itibaren ülkelerinden göç eden 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli, Türkiye'ye yerleşti. 210 bin 794'ü 10 kentte kurulu 20 kampta kalan ve Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'una denk gelen Suriyeliler, bir an önce huzur ve barışın sağlanmasıyla doğduğu topraklara geri dönmek istiyor.



Türkiye'nin güneyindeki komşusu olan Suriye'de 2011 yılında yaşanan iç karışıklıklarla birlikte başlayan çatışmalarla endişelenen siviller doğduğu toprakları terk etmeye başladı. Çatışmaların yoğunlaşması ve terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD'nin kontrolü altına aldığı kentlerde uygulamaya başladığı baskılardan kaçan Suriyeliler, akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı. Hem çatışmalar hem de terör örgütlerinin baskısından evlerini terk ederek kaçan 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli, tercihini güvenli liman olarak gördüğü Türkiye'den yana kullandı. Her şeyini geride bırakarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler; AFAD tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan 20 çadır ve konteyner kente yerleştirildi. İhtiyaçları karşılanan 210 bin 794 Suriyelinin ihtiyaçları kamu kuruluşları tarafından karşılanırken, kamp dışında kalan 3 milyon 336 bin 111 Suriyeliler ise büyükşehirler ile sınıra yakın kentlerde kendi imkanları ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.



SIĞINMACILAR; TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 4.39'UNU OLUŞTURUYOR

Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınır kentlerinde iyice hissediliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sıkça ismi gündeme gelen 136 bin 319 nüfuslu Kilis'e 130 bin 841 Suriyeli yerleşti. Kilis'te neredeyse 2 kişiden bir Suriyeli; sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 28, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23, Gaziantep nüfusunun yüzde 19, Mardin ve Mersin'in nüfusunun ise yüzde 11'ini sığınmacılar oluşturdu.

Sayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il 563 bin 716 ile İstanbul olurken, 29 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kent oldu. Bayburt'un yanı sıra Artvin, Bartın, Gümüşhane, Iğdır ve Tunceli Suriyelilerin en az ilgi gösterdiği kentler oldu ve bu şehirlere yerleşen sığınmacıların sayısı 100'ün altında kaldı.



HAREKATLAR İLE UMUTLAR ARTTI

Yıllardır zorunlu olarak geldikleri Türkiye'de yeni yaşamlarına entegre olmaya çalışan Suriyeliler, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı da sığınmacıların umutlarını daha da artırdı. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Cerablus ile Afrin arasındaki geniş bir bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirilmesi ile binlerce Suriyeli yeniden evlerine döndü. Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler; kendi topraklarının da bir an önce özgürleşerek geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

SURİYELİLER, TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİR

3,5 milyonu aşkın sayıları ile Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturan Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaşın başlamasının ardından açık kapı politikası ile kendilerini kabul eden Türk halkına müteşekkir. Suriyeliler, zorunlu göçlerinin ardından kendilerine kucak açan ve ekmeğini paylaşan Türk halkının tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini savundu.



