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SURİYELİ'NİN İŞYERİNİ SİLAHLA DEVRALMAK İSTERKEN KISKIVRAK YAKALANMALARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Esenyurt’ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkama işyerini silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Orhangazi Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacıda meydana gelen...

SURİYELİ'NİN İŞYERİNİ SİLAHLA DEVRALMAK İSTERKEN KISKIVRAK YAKALANMALARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()
Esenyurt’ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkama işyerini silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
Orhangazi Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacıda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U., beraberindeki bir grupla  bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına geldi. M.U., burada çalışanların kafasına silah dayayıp, işletmenin kendilerine devredilmesini istediler.

POLİSTEN SUÇÜSTÜ
Tehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı. Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından,  çalışanlar durumu işletme sahibi olan Suriyeli Manar Canaan’a aktardı. Tehditler karşısında çaresiz kalan işyeri sahibi, durumu polise bildirerek yardım istedi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin oto yıkamaya geleceği günü beklemeye başladı. Geçen Salı günü M.U. ve beraberindeki 5 kişi,  oto yıkamaya geldiği esnada orada bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.U.’nun silahına uzandığı esnada ekipler, şüpheliyi ve beraberindeki 5 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.U.’ya ait olduğu öğrenilen börekçide yapılan aramada ise ‘Uzi’ görünümlü bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇALIŞANLARA SİLAH DOĞRULTUP TEHDİTLER SAVURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
M.U. ve beraberindeki şahısların oto yıkamaya gelerek çalışanların kafasına silah doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tehditler savurduğu görülüyor. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan M.U., E.B., L.A., M.S., İ.Ş. ve Ö.O. isimli şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek  ‘Adalet istiyoruz’ diye bağırmaları dikkat çekti.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Güvenlik kamerasından detaylar

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