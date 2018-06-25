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Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa), () - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu 7'inci kilometresinde sabah saatlerinde...

Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa), () - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu 7'inci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu yaklaşık 31 işçiyi fasulye tarlasında çalışmaya götüren Sinan Aslanalp kontrolündeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişinin de yaralandığı, bazı yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yaralılar, Yenişehir Devlet Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden detaylar
-Yaralının hastaneye sevki

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