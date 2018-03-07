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SURİYELİ İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ: 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen...

SURİYELİ İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ: 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önündeki kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay yerinden görüntüler


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