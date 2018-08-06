SURİYELİ ÇOCUKLARA ŞARKILI, OYUNLU TÜRKÇE DERSİ

*Avcılar'da 3 yılda 2 bin 800'e yakın Suriyeli öğrenci Türkçe öğretildi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin Türkçe’yi bilmeyen veya iyi konuşamayan çocukları için Avcılar’da bulunan Geçici Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yaz kursunda önemli başarı elde edildi. Suriyeli çocuklar, şarkılar ve oyunlarla kısa sürede Türkçe’yi öğrendi.

TEOG'TA DA BAŞARILILAR

Atatürk Ortaokulu’nun müdürü Polat Ercan; 3 yıl önce aynı binada ilkokul ve ortaokul çağındaki Suriyeli çocuklara yönelik geçici eğitim merkezini açtıklarını, ilkokul yaşındaki öğrencileri kademeli olarak evlerine en yakın ilkokullara yönlendirdiklerini söyledi. Polat. “Ortaokul çağında olanları Türk öğrencilerimizle aynı sınıflara aldık. Türkçe bakımından geri durumdaki yaklaşık 150 öğrenciye yaz boyunca Türkçe öğretmenleriyle ders veriyoruz. Türkçe bilmeyen öğrenci kalmadı gibi. Elimizde kalan son öğrencileri de kendi bünyemize katacağız ve geçici eğitim merkezleri kapatılacak. Suriyeli çocuklar, Türk öğrencilerle birlikte Türk müfredat eğitimine alınacak. İyi uyum sağladılar. Bu yıl ilk kez TEOG’a giren Suriyeli öğrenciler iyi puan aldı. Bölgede Türkçe bilmeyen yabancı bütün çocukları onları alıp eğitiyoruz" dedi.

MÜZİKLİ, OYUNLU TÜRKÇE EĞİTİMİ

Suriyeli çocuklara 2 aydan bu yana şarkı ve oyunlarla Türkçe’yi öğreten öğretmen Bahar Aydın, öğrencilerinin Türkçe’ye karşı olumlu bir tutum sergilediklerini anlattı. Aydın, “Beraber şarkılar söylüyoruz, resim etkinlikleri yapıyoruz. Oyunlar içerisinde Türkçe’yi öğreniyorlar. Yeni bir dil öğrenince biraz kendilerini tedirgin hissediyorlar ama daha sonra sınıfın eğlenceli ortamıyla şarkılarla oyunlarla motive oluyorlar. İlk defa geldikleri zaman sizi anlayamadıkları için tedirgin olabiliyorlar. Güler yüzle başlıyoruz. Müziğin evrensel olduğunu, bir dili öğrenmede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şarkılar, resim, görsellik, renkleri kullanmayı çok seviyorum. Çocuklar zaten gelişim dönemlerinde renklere çok ihtiyaç duyuyorlar. Renkli kalemlerle, şarkılarla, dramalarla çocuklar belli bir düzeye geldi. 1 aylık olan öğrenci şu anda 3-4 şarkı söyleyebilecek, kendisini tanıtabilecek durumda. Türkçe’ye ısınmış halde" diye konuştu.

“MİSYONUMUZU TAMAMLADIK"

Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi’nden sorumlu Rahmi Çakar; Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB Desteğinde çocuklara hızla Türkçe öğreterek Türk okullarına dağıtma projesi kapsamında çalıştıklarını, Suriyeli 150’ye yakın öğrenciye Türkçe öğreterek yeni eğitim döneminde evlerine en yakın okula göndereceklerini söyledi. Çakar, '3 yıllık geçici eğitim merkezi, Türkçe kursu ile misyonunu tamamlıyor' dedikten sonra şöyle konuştu:

“Türkçesi yeterli olmayan Suriyeli çocukları yaz kurslarına dahil ettik. Haftanın 5 günü 09.00-14.00 arasında hızlandırılmış Türkçe eğitimi veriyor, eksikliklerini gideriyoruz. Eylül ayında okulda karşılaşabilecekleri Türk dili ile ilgili problemleri sorunları burada gideriyoruz, onları yeni eğitim dönemine hazırlıyoruz. Avcılar Milli Eğitim Müdür Emin Engin'in başkanlığında alınan kararla Avcılar’daki iki geçici eğitim merkezi dilimizi bilmeyen çocuklara Türkçe öğreterek Türk eğitim sistemine entegrasyonlarını sağlayarak evine en yakın Türk okuluna bunları yönlendirmeyi hedeflenmişti. 3 yılda 2 bin 800’e yakın Suriyeli öğrenciyi bu merkezde eğiterek Türk okullarına yönlendirdik. Misyonumuzu tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu kararla geçici eğitim merkezleri önümüzdeki öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde komple kapatılmış olacak. Yeni okullarında Türk arkadaşlarıyla öğretmenleri ile hiçbir sorun yaşamadan eğitim hayatlarına devam edecekler. Geçici eğitim merkezlerinin bir amacı da bu çocukları kayıt altına almaktı. Yani sokakta gezen, toplum için tehlike arz eden çocukları bizler kayıt altına aldık, onlara kimlik imkanları sunuldu. Artık Suriyeli hiçbir çocuk sokaklarda gezmiyor. Türk akranları gibi okullu oldular. Hem kendi ülkelerine hem oturdukları şu andaki Türkiye Cumhuriyeti’ne faydalı bireyler olmaları açısından faydalı olacağını düşünüyorum"

Görüntü Dökümü:

-Kağıt top ile tenis oynayan Suriyeli çocuklar

-Suriyeli çocuklar toplu halde (Okul tabelası önünde)

-Suriyeli çocuklar sınıfta öğretmenleri ile

-Okul Müdürü Polat Ercan öğrencilerle ve açıklamalarda bulunurken

-Öğretmen ders verirken

-Suriyeli öğrenciler Türkçe şarkılar söyleyerek oynarken

-Öğretmen Bahar Aydın, şarkılı oyunlu eğitim ile ilgili bilgi verirken

-Geçici Eğitim Merkezi sorumlusu Rahmi Çakar'ın açıklamaları