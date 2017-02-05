SURİYELİ ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ SÖMESTRDE KENT ENSTİTÜSÜNDE SÜRDÜRDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Ülkelerindeki iç savaştan aileleri ile birlikte kaçtıkları İstanbul'da aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Avcılar'da geçen yılın sonunda başlatılan proje ile sokakta mendil satarken bulunan 208 Suriyeli çocuk, aileleri ile görüşülerek okula kaydedilmişti. Bu çocuklar eğitimlerini sömestr tatilinde belediyeye ait kent enstitüsünde çeşitli etkinliklerle sürdürdü. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü mobil huzur timlerinin geçen yıl başlattığı 'Sokaktan Okula Projesi' ile sokakta mendil satarken bulunan 208 Suriyeli çocuğun Avcılar'daki ailelerine ulaşıldı ve onların eğitim görmeleri sağlandı. Proje kapsamında bu çocuklar, Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencilerinin eğitimi ardından 15.30-20.00 saatleri arasında ilçedeki ailelerinin okula gönderdiği diğer Suriyeli çocuklarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminden geçirilen kitaplarla Türkçe ve Arapça eğitime alındı. Suriyeli çocuklar burada UNICEF'in öğretmen ücretlerini vererek sağladığı destekle eğitimden yoksun kalmamış oldu. Avcılar Belediyesi, okulların sömestr tatiline girmesi üzerine Cihangir Mahallesi'ndeki Kent Enstitüsü'nü aralarında mendil satanların da bulunduğu Suriyeli çocuklara açarak, eğitimlerini burada sürdürmelerini sağladı.

SÖMESTRDE DE EĞİTİMLERİ SÜRDÜ

Kent Enstitüsü'nde Suriyeli çocuklara yaşlarına uygun olarak uzman eğitmenler yardımı ile Türkçe, İngilizce, matematik gibi derslerin yanında çeşitli sanat dallarında eğitim verildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çalışmalar hakkında bilgi alırken, İstanbul Üniversitesi Kampusu Metrobüs Durağı'nda kağıt mendil satan Suriye'nin Halep kentinden İstanbul'a ailesi ile gelen 10 yaşındaki İbrahim de polis tarafından bulunarak, kent enstitüsüne getirildi. Bugüne kadar hiç okula gitmediğini 8 kardeş olduklarını 10 kişilik ailesi ile Esenyurt'ta oturduklarını belirten çocuk bir süre yaşıtlarını izledikten sonra komşu ilçedeki ailesine teslim edildi.

AMAÇ; LAİK, DEMOKRATİK DÜZENLERE UYUMLU BİREYLER"

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türkiye'de konuk edilen Suriyeli çocukların laik rejime düşman olarak değil, insanlığa faydalı birer birey olarak; bilimin ışığında ilerlemelerini arzu ettiklerini anlatırken şöyle dedi: "Avcılar'da mendil satarken bulunan çocuk, Emniyet Müdürlüğümüzün çocuk şubesinde psikolog bir polisimiz tarafından, onu korkutmadan, incitmeden, başına ne geleceği endişesi taşımadan alınıp getiriliyor. Ailesi Avcılar'da oturuyorsa onun mendil satmasını değil, ihtiyaçlarının giderilmesi, okulda olmasını amaçlıyoruz. Çocukların sokakta yatması, mendil satması kabul edeceğimiz bir şey değil. Avcılar, çevre ilçelere oranla fazla göç almıyor. Kamu kuruluşları olarak yaptığımız işbirliği ile o çocuklar okula gidiyor. Tatil döneminde bu çocukların bilim, sanat ve kültür eğitimi alacakları sınıflar açtık. Çocukların 1 gününün bile boş geçmemesi lazım. Oyun bile eğitimdir. Onları ailelerinden ayrı değerlendirip oyunla tanıştırmamız gerekiyor. Almanya ve diğer ülkelerdeki sosyal demokrat belediyeler de bizim gibi büyük önem verdikleri çocuklara odaklı çözüm düşünüyorlar. Çocukların geleceğini toplum mühendisi gibi şekillendirebilirsiniz. Çocukların donanımlarını arttırırken laik, demokratik düzenlere düşman veya karşı bireyler değil uyumlu bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz."

Görüntü Dökümü:

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Suriyeli çocuklardan görüntüler

Arapça ve İngilizce şarkı söyleyen çocuklar

Atık malzemelerden oyuncak yapan Suriyeli çocuklar

Metrobüs durağından getirilen Suriyeli çocuk ve belediye başkanı

Belediye Başkanı proje ile ilgili bilgi verirken