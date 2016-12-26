SURİYE TARTIŞMASI CİNAYETİNİN FAİLİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera Uğur AYAZSIN Cengiz ÇOBAN İstanbul
Beykoz'da bir villada 'Suriyeli tartışmasın'da çıkan kavgada aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Burhanettin Tarkan Yürür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı (50) aralarında çıkan Suriye tartışmasının küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayan Burhanettin Tarkan Yürür, polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, ölümle sonuçlanan kavganın ayrıntılarını anlattığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Yürür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Yürür, adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Şüphelinin adliyeden çıkışı
-Polis aracına koyulması
-Polis aracının gidişi
-Genel ve detay