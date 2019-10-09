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Suriye'den atılan roket, Nusaybin'de binaya isabet etti

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Nusaybin ilçesinin karışışında...

GÜNDEM 09.10.2019, 17:44
Suriye'den atılan roket, Nusaybin'de binaya isabet etti

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

Görüntü Dökümü
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Roketin isabet ettiği bina
Binanın bulunduğu sokaktan 
Kalabalıktan görüntü 
Genel ve detay görüntüler

MARDİN ()
 

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