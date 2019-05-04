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Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 2 asker yaralı - Yeniden

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı. Mili...

Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 2 asker yaralı - Yeniden
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir gözlem noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye'ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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