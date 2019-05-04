Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:27
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.