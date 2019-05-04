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Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı

  Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı. Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler...

Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı

 

Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()

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