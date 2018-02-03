Suriye'de bir Rus uçağının düşürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. Uçağın, İdlib'te düşürüldüğü ileri sürüldü. Pilotun hayatını kaybettiğini belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, düşmüş bir uçağın enkazı görülüyor. yine görüntülere göre uçaktan halen alevler yükseliyor.
SURİYE'DE RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI
Suriye'de bir Rus uçağının düşürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. Uçağın, İdlib'te düşürüldüğü ileri sürüldü. Pilotun hayatını kaybettiğini belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, düşmüş bir...
03 Şubat 2018 Cumartesi 21:42
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