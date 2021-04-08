Suriye'de havanlı saldırı; 2 Asker Şehit

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu. Saldırının ardından PKK/YPG hedefleri yoğun bombardımana tutulurken, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırdığı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitler, zırlhı askeri ambulans ile alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde otopsileri yapılan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'ya şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın naaşı ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmesi için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulise Akar'da şehit haberlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, üzüntüsünü bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristinde etkisiz hale getirildiği duyuruldu

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı. Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Şehitlerden Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan baba ocağına ateş düşürdü. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gökhan Çakır'ın ailesine acı haberi İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberini alan Hasan Çakır ayakta durmakta zorlanırken, Saniye Çakır gözyaşlarına hakim olamadı.

Saniye ve Hasan Çakır çiftinin 4 çocuğunun bulunduğu, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit babasının oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan babası Feramuz Akdal ile annesi Remziye Akdal'a acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, baba evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin eşi Ayşen Cansu Akdal ise şehadet haberini ailesinin evinde aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da şehitlere rahmet yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.