Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı 2 askerin tedavilerine başlandı.
Suriye'de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı (6)
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi.
21 Aralık 2016 Çarşamba 18:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.