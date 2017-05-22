Sürgünde ölen atalarını andılar

KOCAELİ’nin Kandıra İlçesi'nde Abhaz ve Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından 1864 yılında Kafkasya’dan sürgün edilişinin yıldönümünde düzenlenen anmada, Abhaz ve Çerkesler büyük sürgünde ölen atalarını denize karanfil ve çelenk bırakarak andı.



Çarlık Rusyası tarafından 153 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazların büyük bir bölümünün sahile çıktığı Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Babalı Sahili’nde tören düzenlendi. Çerkes ve Abhazların katıldığı törende büyük sürgünde ölenler anıldı. Törene Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Ceylan, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Samsun Adan, Bursa başta olmak üzere birçok ilden Çerkes ve Abhaz katıldı. Çerkes ve Abhaz vatandaşlar, Karaağaç Tarihi Mezarlık’ta ölen ataları için dua edip ve mevlit okudu. Ardından Babalı Köyü’nde Çerkes ve Abhazların sığındığı mağaralar ile anıt mezarlar gezildi. Babalı Sahili’nde kurulan tiyatro sahnesinde büyük sürgün tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Denize çelenk ve kırmızı karanfiller atıldı. Meşaleler yakılıp sahile bırakıldıktan sonra sürgün ateşi yakılarak çevresinde ‘Mezar Taşı Nöbeti’ tutuldu.



Dün Abhazya ve Kafkasya’nın çocukları kıyıya vururken bugün Suriye ve Libya’nın çocuklarının karaya vurduğunu söyleyen Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ceylan, “Burada biz bugün 153 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmak için toplandık. Federasyonumuza bağlı 13 federasyonumuzla halkımızın destekleriyle birlikte bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Bizim sürgünle birlikte bu karaya vuran çocuklarımız vardı. O çocukların mezarlıklarını gösterdim gelen misafirlerimize. Soruyorlar ‘İsimlerini biliyor musunuz’ diye. Hayır, hiç birinin isimlerini ve soy isimlerini bilemiyoruz. Ancak burada yattıklarını biliyoruz. İşte 153 yıl önce bu karaya vuran çocuklar, bugün maalesef dünyanın o doymak bilmez emperyal güçleri, bizim Türkiye coğrafyamızın etrafında bir şiddet sarmalına bürünmüş. Yine Akdeniz’de dün Abhazya’nın Kafkasya’nın çocukları kıyılara vururken bugün Suriye’nin, Libya’nın çocukları karaya vuruyor. Irak’ta çocuklar ölüyor. Biz bu anmayı şunun için yapıyoruz. Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Diyoruz ki bakın siz Mars’a gitmek iddiasında olan, siz nükleer silahlar geliştiren, büyük büyük silahlar geliştiren güçlere sesleniyoruz. Siz yeni bir dil geliştirip dünyaya sundunuz mu?” dedi.



İnsanların ana yurtlarından kopartılıp başka diyarlara gönderilmemesi gerektiğini ifade eden CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise,“İnsanlarımızın yıllar önce çektikleri acının, kederin tekrar yaşandığı bir andır. Buradaki etkinliğin asıl amacı bir daha hiçbir ulusun, hiçbir milletin bu yaşanılan anıları tekrar yaşamaması dileğini dünyaya duyurmaktır. Tek arzumuz budur. İnsanlar kendi ana yurtlarından hiçbir savaş nedeniyle, başka ulusun baskısıyla kopartılıp başka diyarlara gönderilmemelidir. Kendi anayurtlarında yaşayabilmelidir. Özgürce, barış içerisinde olabilmelidir. Atalarımız buraya çok büyük zulüm içerisinde sürgün edildiler. Gemilerde atalarımızın büyük bir bölümü öldü. Çocuklarını denize atmak zorunda kaldılar. Atalarımız Kefken’in bu kıyılarına vardıkları zaman buradaki insanlar tarafından büyük mutlulukla karşılandılar. Onların yaraları sarıldı. Ekmeklerini paylaştılar. Biz burada tekrar yurt edindik, tekrar mutlu olmayı öğrendik. Ama acılarımız hiç unutmadık” diye konuştu.

