(şüphelinin adliyeden çıkarken görüntüsü) FB'NİN KUPASINI ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

* Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

* Halit Şahin'in ifadesinde "Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu" dediği öğrenildi.

* Şahin adliyeden çıkarılırken basın mensuplarının "Bir şey diyecek misiniz?" sorusuna "Gerekli röportaj Youtube'da yüklü. Oradan bakabilirsiniz" yanıtını verdi.

Haber: Arzu KAYA Kamera: Yüksel KOÇ- İstanbul

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Şahin, nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"EYLEM YAPTIM. AMACIM HIRSIZLIK DEĞİLDİR"

Hakimlikte ifade veren Halit Şahin'in, "Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, ifadesinin ardından Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU

Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere polis ekiplerince araca götürülen Halit Şahin basın mensuplarının "Bir şey diyecek misiniz?" sorusuna "Gerekli röportaj Youtube'da yüklü. Oradan bakabilirsiniz" yanıtını verdi. Polis ekiplerinin aracına bindirilen Şahin cezaevine gönderildi. Öte yandan Şahin'in alnının ise sargılı olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü :

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-Halit Şahin'in yürümesi

-Soruya yanıt vermesi

-Araca binmesi

-Genel ve detaylar