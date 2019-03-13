ŞÜPHELİLERİN İKİZ PLAKA OYUNUNU POLİS BOZDU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Büyükçekmece'de bankadan para çeken iş adamını takip eden ve otomobilde bıraktığı içinde144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de 26 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı M.D. bankaya giderek 144 bin lira çekti. Daha sonra Beykent Sanayi Sitesine giden M.D. parayı otomobilinin içinde bırakarak araçtan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen M.D. otomobilinin arka camının kırık olduğunu ve para dolu çantanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı iki otomobilin plakasını tespit etti. Ancak otomobillere ikiz plaka yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis yaptığı araştırma sonucu otomobillerin birinin Bursa'dan kiralandığını tespit ederek, aracı kiralayan kişinin kimlik bilgilerinden 3 şüpheliye ulaşarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN İKİZ PLAKA OYUNU

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Fatih Sercan Ç., Burak Ç. ve Metin N. olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin suçta kullandıkları kiralık araçlara, internetteki satış ilanlarından benzerlerini buldukları araçların plakalarını yaptırarak taktıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle de peşlerine düşecek olan polislere ipucu bırakmayı engellemeyi amaçladıkları öğrenildi.

HIRSIZLIĞI YAPIP PARA SAYMAYA GİTMİŞLER

Şüphelilerin bu araçları kullanarak para çeken iş adamını bankadan itibaren takip ettikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra otomobillerden birini terk ederek olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin olayın ardından gözaltındaki Burak Ç.'nin nişanlısının çalıştığı işyerine giderek parayı saydıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çalınan paranın 32 bin lirasının bulunduğu, geriye kalanın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğerenildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Mağduru takip etmeleri

-Mağdurun bankada para çekmesi

-Mağdurun arabayı park ettiği yerde para dolu çamntayı almaları

-Para saymaya gitmeleri

-Boş çantayı çöpe atmaları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi