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ŞÜPHELİLER, ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN EMLAKÇI DÜKKANINDA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul Arnavutköy'de Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya...

ŞÜPHELİLER, ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN EMLAKÇI DÜKKANINDA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul
Arnavutköy'de Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı. Çiftin olay günü üvey amcasının evinde olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızları ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim ediği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Poliste sorgularına devam edilen ve suçlamaları kabul etmeyen İmadeddin E.. ile Mhd K'nın çiftin emlakçı dükkanında  çalıştıkları tespit edildi.
Öte yandan Suriyeli Kırıdı'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı N.N'nin 11 Şubat'ta bakıcısı tarafından annesinin gelmemesi üzerine önce bir arkadaşına bırakıldığı buradan da üvey amcası tarafından alındığı öğrenildi. Polis tarafından amcasının evinde bulunan N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yetkililer soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, cesetlerden, evden ve ağızlarını bantlamakta kullandıkları bantlardan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma işlemlerinin kriminal laboratuarında incelenmesinin sürdüğünü söylediler.
 

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