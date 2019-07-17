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SULTANGAZİ'DE YOLDAKİ ÇATLAKLARDAN ÇIKAN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.  Olay,...

SULTANGAZİ'DE YOLDAKİ ÇATLAKLARDAN ÇIKAN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi. 
Olay, İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak'ta meydana geldi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun dumanı çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi. 
Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi. 

Görüntü dökümü:
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-Olay eri
-Yoldan çıkan duman
-Polis ve itfaiye ekipleri 
-Genel ve detaylar

 

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