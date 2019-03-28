SULTANGAZİ'DE PAZAR ORTASINDA OTOMOBİL ENGELİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de semt pazarının ortasına park edilen araç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazarcı esnafını isyan ettirdi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, pazarın ortasında gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Semt pazarının ortasına park edilen araç pazarcı esnafına ve vatandaşlar zor anlar yaşattı. Esnafın bildirmesiyle pazara gelen polisin de aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.

“HAYATIMDA BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM"

Pazarın ortasına park edilen araç yüzünden satış yapamadıklarını belirten esnaf, ilk defa böyle bir şeyle karışladıklarını söylediler.

Bir pazarcı esnafı, “Biz sabah 07.30'da geldik. Araç buradaydı. Polisi çağırdık, geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Sabahtan beri bu şekilde duruyor. Rezillik. Biz de, halk da mağdur oldu. Vatandaşlar geçemiyor, sıkışıyorlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Bugün bundan dolayı mağdur olduk" derken, bir başka esnaf da, “Ben 40 senedir esnafım hayatımda böyle birey görmedim. Böyle bir rezillik olur mu? Ben mağdur oldum. Bütün balıklar tezgahta duruyor" diye konuştu.

Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirdiler. Bir vatandaş, “Daha önce böyle bir şey görmedim. Pazarın ortasında bu aracın ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Pazar ortasına bırakılan otomobil

-Otomobil yüzünden geçiş yapamayan vatandaşlar

-Pazardan detaylar

-Esnaf ile röp.

-Vatandaşlar ile röp.

-Detaylar

