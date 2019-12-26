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SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme...
GÜNDEM 26.12.2019, 01:14
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
gÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-alev alev yanan iş yeri
-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar
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