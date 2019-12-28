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SULTANGAZİ'DE LAPA LAPA KAR
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. İstanbul'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında...
GÜNDEM 28.12.2019, 10:08
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.
İstanbul'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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5°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|39
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|37
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|10