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SULTANGAZİ'DE KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Sultangazi'de iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan...

SULTANGAZİ'DE KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Sultangazi'de iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan tahta parçaları itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, bahçede bulunan kümesteki 10 adet tavuğun telef olduğu öğrenildi.
Yangın Sultangazi, Yayla Mahallesinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandil Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri komşularının bahçelerinden yükselen alevleri görünce önce komşularına haber verdi daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tahta parçalarının bulunduğu alana müdahalede bulundu. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Ayrıca polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bahçede yapılan kontroller sonucunda kümeste bulunan 10 tavuğun telef olduğu öğrenildi. Ayrıca yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği, olay yerinde ayakta tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Yangının çıktığı evin bahçesinde çok sayıda tahta plaka, odun parçalarının olduğu görüldü. 
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Mahalleli ile röp
- Genel ve detaylar 

CEP KAMERASI
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- Vatandaşın cep telefonu görüntüleri
- Alev alev yanan tahta parçalarının görüntüsü


 

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