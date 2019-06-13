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SULTANGAZİ'DE KAMERAYA YAKALANAN HIRSIZLIKLAR

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de farklı adreslerde 1 ay içerisinde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.  Esentepe Mahallesi'nde 5 katlı binaya giren 2 kişi, sahibinin tatilde olduğu 4. kattaki dairenin...

SULTANGAZİ'DE KAMERAYA YAKALANAN HIRSIZLIKLAR

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de farklı adreslerde 1 ay içerisinde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. 
Esentepe Mahallesi'nde 5 katlı binaya giren 2 kişi, sahibinin tatilde olduğu 4. kattaki dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Evi altını üstüne getiren hırsızlar plazma televizyonu çaldı. Evden plazma televizyonunu sırtlayan hırsızlar, onca insanın gözleri önünde dışarı çıkarak uzaklaştı.

KAPŞONLU PLAKA HIRSIZI KAMERADA
Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir kişi park halindeki aracın plakalarını çaldı. Gece saatlerinde 1293 sokağa gelen kapşonlu bir kişi park halindeki bir aracın yanına yaklaşıyor ve kısa sürede plakaları çalarak olay yerinden hızla ayrılıyor.

KAÇAN HIRSIZ OTOMOBİLE ÇARPILMAKTAN SON ANDA KURTULDU
50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir kişi bir mağazanın önüne geldi. Rahat bir şekilde hareket eden şahıs, mağazanın önünde bulunan ürünleri inceledi. Bir süre sonra ise ütüyü alarak hızlıca uzaklaşmaya başladı. Koşarak kaçan kişi, yolun karşısına geçerken otomobile çarpılmaktan son anda kurtuldu.

İŞYERİNİN ÖNÜNDEKİ DETERJANI ÇALDI
50. Yıl Mahallesi'nde temizlik ürünleri satan bir işyerinin önünde bulunan deterjanı çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir genç, daha sonra geri dönerek temizlik ürünleri satan işyerinin önüne geliyor. Etrafı kontrol eden genç, sonra işyerinin önünde bulunan deterjanı alıp kayıplara karışıyor.

Görüntü dökümü:
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-Plazma tv hırsızlığı
-Plaka hırsızlığı
-Ütü hırsızlığı
-Deterjan hırsızlığı

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