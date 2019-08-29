SULTANGAZİ'DE HÜKÜMLÜLER ORMANI TEMİZLEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları'nda temizlik çalışması yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan 22 hükümlü Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı. Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı denetimli serbestlik hükümlüklerinin yaptığı çalışmayla temizlendi.

"BU ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yılmaz da yapılan çalışmaları takip etti. Ömer Faruk Yılmaz, "İnfaz sistemi ile ilgili olarak değişen ve gelişen dünyada ödetici ceza anlayışı yerine, topluma kazandırıcı önleyici ceza anlayışı benimsenmekte. Bu anlamda yakın zamanda bizim ceza infaz sistemimizde de önemli değişiklikler oldu. Özellikle denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla bu tip projeler yürütülmektedir. Bu anlamda kamuya yararlı, ücretsiz olarak çalıştırma yükümlülüğü de denetimli serbestlik şube müdürlüğümüz bünyesinde cezaların infazı noktasında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu proje çok yönlü bir proje. Hükümlülerin toplumdan, aileden uzaklaştırılmadan çalışma disiplinlerinin geliştirilmesi, topluma olan uyumunun olumlu yönde gelişmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinde de faydaları olmalarını sağlanması noktasında önem arz etmektedir" dedi.

"BU ORMAN BİZİM CİĞERLERİMİZ, KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ"

Denetimli serbestlikten yararlanan İnan Şahin ise, "Devletimizin denetimli serbestlik adına bize verdiği bir yetki var. Kısa süreli olanlar dışarı çıkartılıp, böyle kamu hizmetlerinde görev veriliyor. Bugün ormanı temizliyoruz. Kamu yerleri nereleri var oralara gidiyoruz. Halkımız için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Bu orman bizim ciğerlerimiz, kaybolmasını istemiyoruz. Biz de buna duyarlıyız. Tabi çöplerin toplanması lazım. Halk buna duyarlı da değil. Buna duyarlı olmaları lazım. Biz de elimizden geldiği kadar devletimize yardım ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik yapanlar

-Ormandan görüntü

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz'ın açıklaması

-Hükümlü ile röportaj

-Genel ve detaylar

