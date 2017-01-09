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SULTANGAZİ'DE ARA SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

  Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara sokak karla kaplandı. Kar nedeniyle sokak aralarında araçların geçişi neredeyse imkansız hale geldi. Sokaklardan...

SULTANGAZİ'DE ARA SOKAKLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara sokak karla kaplandı. Kar nedeniyle sokak aralarında araçların geçişi neredeyse imkansız hale geldi. Sokaklardan çıkmaya çalışan sürücüler ise kara saplandı. Bir sürücü, küreklerle saplandığı aracını kardan çıkarmaya çalıştı. Ara sokaklarda oluşan kar kalınlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Sokakta bulunan araçların büyük kısmı kar nedeniyle neredeyse görünmüyor.

DURAKLARDA UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLEDİLER

Kar yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerinde de aksama meydana geldi. Hal böyle olunca, duraklardaki yolcular uzun süre beklemek durumunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ara sokaklardaki kar kalınlığından detay görüntü

-Karla kaplı sokaklardan görüntüler

-Bir sürücüsünün aracını ara sokaktan çıkarmaya çalışması

-Muhabir anonsu

-Duraklarda bekleyen yolculardan görüntüler

-Genel ve detaylar

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