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SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI (1)
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı....
GÜNDEM 22.08.2019, 13:52
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Görüntü Dökümü:
-Yaralılara müdahale edilmesi
-Ambulansa taşınması
-Ekiplerden detay
-Kaza yapan araç
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
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