SULTANBEYLİ'DE YATAK İMALATHANESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL

Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

----------

-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

