SULTANBEYLİ'DE YATAK İMALATHANESİ ALEV ALEV YANIYOR(1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL

Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

