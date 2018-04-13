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SULTANBEYLİ'DE TRAFİK KAZASI: 9 YARALI 

Haber: istanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada...

SULTANBEYLİ'DE TRAFİK KAZASI: 9 YARALI 

Haber: istanbul
Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan  3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Ambulanslara taşınan yaralılar
-2 yaşındaki çocuğun annesiyle sedyede ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Polislerin çalışması
-Genel ve detaylar 

 

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