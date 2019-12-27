SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL()

Sultanbeyli TEM Otoyolu yan yolda karşı yöne geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Kaçmaz'a yan yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada Kaçmaz yola savrularak ağır yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kaçmaz'ın yardımına ilk olarak okuldan çıkan öğrenciler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki otomobilin Kaçmaz'a çarparak yoluna devam ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Otomobilin yolda gelmesi

-Çarpma anı

AKTÜEL

-Kaza yerinden görüntü

-genel ve detay görüntüler