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SULTANBEYLİ'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
*Polis aracı kaçıran şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında...
GÜNDEM 10.10.2019, 15:37
*Polis aracı kaçıran şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()
Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinde arama yapan polis ekipleri
-Kaçırılan polis otosu
-Genel ve detay
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