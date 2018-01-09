SULTANBEYLİ'DE BİBER GAZINDAN ETKİLENEN 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okul önünde 2 çocuğa biber gazı sıkıldı. Gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.

