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SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMASINDA TÜNELDE SİLAHLAR ATEŞLEYENLER 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI / İstanbul Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı. Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep...

SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMASINDA TÜNELDE SİLAHLAR ATEŞLEYENLER 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI / İstanbul
Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı. Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanırken 3 araca da trafik cezası uygulandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen M.D ve F.K. 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, asker uğurlama konvoyuna dahil oldukları belirlenen 3 otomobile de, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" tan trafik cezası uygulandı.
Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Araçlarla tüneli trafiğe kapatanlar
-Havaya ateş edenler
-Genel ve detaylar 
Polis kamerasından 
-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

04.03.2018 - 00.34 Haber Kodu : 180304002

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