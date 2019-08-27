SULTANBEYLİ'DE AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (1)

Çağrı ÇALAIŞNAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulanslara konulması

-Yaşanan hareketlilik



