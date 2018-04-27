 - SULTANAHMET'TE OTELDE YANGIN (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Alper KORKMAZ - İSTANBUL Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü: -------- -Olay yerinden görüntüler
27 Nisan 2018 Cuma 12:15
Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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