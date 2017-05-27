Sultanahmet Meydan'ı ve Eyüp Sultan'da ilk sahur heyecanı

İSTANBUL'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Bazı vatandaşlar sahuru Sultanahmet Meydanı ve Eyüp Sultan'da yaptı.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan davulcuları mesailerine başladı. Davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Her sene vatandaşları sahura kaldırdığını söyleyen Nevzat Kuş, "Bize verilen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Sahur yapmak ve sıcak ekmek almak isteyen bazı vatandaşlar ise fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu.



SULTANAHMET MEYDANI VE EYÜP SULTAN'DA İLK SAHUR YAPILDI



Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar Eyüp Sultan'ın çevresindeki yeşil alanları ve Sultanahmet Meydanı'nı tercih etti. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar beraberinde getirdikleri yiyeceklerle sahurlarını yaptı.



Arkadaşlarıyla birlikte Eyüp Sultana geldiğini söyleyen Eda Özkan, "Hepimiz burada eğitimciyiz ve farklı şehirlerden geldik. Özellikle böyle zamanlarda insan yanında aile ve akraba arıyor. Bu açıdan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk sahurda beraber olmak istedik. Yalnızlığımızı paylaşmak istedik. Bu anlamda Eyüp'te maneviyatı yüksek bir ilçe olduğu için geldik" dedi.

Sahur yapmak için Bağcılardan geldiğini belirten Özcan Kartal ise "Ramazan ayının ilk sahuru olması nedeniyle bugün Eyüp Sultan'da ailece güzel bir sahur yaptık. Namazımızı da kılıp inşallah yarın ilk orucumuzu karşılamak için evlerimize dönmeye çalışacağız" dedi.