SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN FAYTONU ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde günlük hayatta kullanılan endüstriel ve sanayi araçlarının ilk örneklerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip. Müzede sergilenen bu ürünler içerisinde Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton ve 150 yıllık yangın tulumbası ziyaretçiler tarafından en çok ilgi duyulan koleksiyonlar arasında yer alıyor.Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçların, neredeyse 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle dolu. Telefon santrali, panorama makinesi, kâğıt imha makinesi gibi ilginç objelerin bulunduğu müzede sergilenen araçlardan en çok dikkat çekeni Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton.

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN'IN KENDİ KULLANDIĞI FAYTON ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Müzede bulunan fayton hakkında bilgi veren Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin, "Bu fayton Yıldız Sarayı envanterinden bizim müzemize geldi. Şimdi Mart ayından beri burada sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid önceleri Cuma namazına atla gidiyordu. Ancak daha sonra dört atın çektiği arabalarla Cuma namazına gitmeye başladı. Cuma namazı dönüşlerinde ise kendi kullandığı iki beyaz atın çektiği işte bu faytonu kullanırdı. Arkada fotoğrafta görülen Abdülhamid'in Cuma namazına giderken kullandığı fayton. Arkamızda duran fayton da Abdülhamid Han'ın kendi kullanmış olduğu faytondur. Fransa Paris yapımı bu faytonun bir de özelliği var. Atlar kontrolden çıkarsa koşum takımı ve okuyla birlikte atlar da ayrılıyor. Bu arabanın devrilmesini engelleyen bir sistem olarak son derece önemli bir fonksiyona sahiptir" dedi.

SARAY KOLEKSİYONUNDA 150 YILLIK ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ YANGIN TULUMBASI DA VAR

İtfaiyeciler haftası nedeniyle sarayda kullanılan yangın tulumbasından da bahseden Karahüseyin, yaklaşık 150 yıllık tulumbanın halen çalışır vaziyette olduğunu söyledi. Karahüseyin, "1870 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe'de ya da diğer saraylarda çıkabilecek yangınlara karşı tedbir amaçlı olarak satın alınmış. Halen Milli Saraylar Müze Sergi salonunda sergilenmektedir. Bu tulumba emme-basma tulumba olarak yangınlara müdahale etmek amacıyla kullanılmış. Bu tulumbayı dört kişi kullanıyor. Su kaynağının başına gelerek bu kovalarla sular taşınıyor. Bu tulumbayla ve hortum sayesinde yangına müdahale ediliyor. Şuanda yangın tulumbası halen çalışır vaziyette bulunuyor" dedi.

İLK TELEFON SANTRALİ SİSTEMİ SARAY MÜZESİNDE

Müzede sergilenen telefon santrallerinden de bahseden Güller Karahüseyin, Osmanlı Saraylarına ilk telefonun Sultan Abdülhamid tarafından 1880 yılında alındığını belirterek Sultan Reşat zamanında ise 20 abonenin aynı anda görüşme imkanı sağladığı santral sisteminin kurulduğunu söyledi.

Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda kullandığı ve makinede bulunan mercekler sayesinde üç boyutlu panaromik fotoğraf görünümünü sağlayan panaromik fotoğraf makinesi de müzede sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin ile röp

-Karahüseyin'in eserleri tanıtması

-Sultan Abdülhamit'in kullandığı fayton

-150 yıllık yangın söndürme tulumbası

-Evrak imha makinesi

-Bahçe makinesi

-Sarayda kullanılan ilk telefon santrali

-Panaromik fotograf makinesi

-Sinema makinesi

-Depodan görüntü

-Genel ve detaylar

