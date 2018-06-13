Süleyman Soylu:Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz

JANDARMANIN kuruluşunun 179’un yıl dönümü törenlerine katılan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, “Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonuyla gerekli dersi verdik Kandil operasyonuyla PKK denile böcek yuvasını tarihe gömeceğiz. Biz terörle mücadelede çok başarılıyız Allah nazarlardan korusun“ dedi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesinde düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcıları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Lutfihak Alpkan, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, komutanlar ve jandarma erleri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, jandarma teşkilatının önemini vurguladı. Bakan Soylu, 2017’de imha edilen inlerin sayısının 1807 olduğunu, yılbaşından bugünde kadar 684 sığınak ve barınak yok edildiğini söyledi. 11 Haziran itibariyle 32 bin 730 terör operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Süleyman Soylu, şunları söyledi:

“11 Haziran itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 548. Bütün bunlar elbette ki bir iradenin çalışmanın yapılan yatırımların ürünüdür. Bütün bunlar güçlü bir devletin yapabileceği işlerdir. Sağdan soldan borç alarak silah alacak parayı faizle borçlanarak başka ülkelerin nazını çekerek bu mücadeleyi başaramazsınız. Kendi evlatlarınız bir şeyler üreterek, kasanızda kendi paranız olmalıdır. Elbette ki bir şeyler alacaksınız ama karşınızdaki muhatabınız bilmelidir ki bu ülke bize muhtaç değildir, bu devlet güçlü bir devlettir. Bu millet sıkıştırmaya, oyun oynamaya gelmez bir devlettir. Türkiye bugün Allah’a çok şükürler olsun ki kendi kararını kendisi veren, kendi göbeğini kendisi kesen kimseden icazet almayan bir devlettir. Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonuyla gerekli dersi verdik. İnşallah şimdi de Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz. Biz terörle mücadelede çok başarılıyız Allah nazarlardan korusun. Bir işi yaptık hepinize çok teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede mücadeleyi demokrasinin hukuk çerçevesi içinde gerçekleştirdik. Yaptığımız bir tek operasyon attığımız bir adım kimse tarafından eleştirilmedi. Yoksa ensemizde boza pişirirlerdi.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İçişleri Bakanı Soylu'nun gelişi

_Törenden görüntüler

_Saygı duruşu İstiklal Marşı

_Askeri personelden detay görüntüler

_İçişleri Bakanının konuşması

_Detaylar

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ ANKARA ,()-