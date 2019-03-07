SÜLEYMAN SOYLU’DAN MUHALEFETİN İDDİALARINA CEVAP

İSTANBUL,()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmeceli iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Süleyman Soylu, "Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık evden sokağa çıkamazdık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmeceli iş adamlarını özel bir otelin konferans salonunda ağırladı. Yerel seçimlerin nabzını tutan Bakan Soylu, gündeme dair açıklamalar yaparak muhalefetten gelen ithamlara cevap verdi.

ELLERİNE BİR KAĞIT TUTUŞTURMUŞLAR KONUŞUYORLAR

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde verdiği bir demece cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabah bir haber kanalında, CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İstanbul, Türkiye’nin ve dünyanın en güvensiz şehirlerinden bir tanesidir' ve iddiasına göre güvenlik sıralamasından İstanbul 73’üncü sıradadır diyor. Eğer eline tutuşturulmuş bir kağıdı veya kulağına söylenmiş sözü hiç araştırmadan hiç değerlendirmeden ve kendi gözlemlerinin, vicdanının tam aksine söylerseniz, adamın biri çıkar sizi beş paralık eder. Ben ederim hiç de acımam. Kendi alanıma doğru bir şekilde girilmemişse ben beş paralık ederim. Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık evden sokağa çıkamazdık. Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’la çözecek. PKK’nın oradaki temsilcisiyle çözecek. Size şimdi İstanbul rakamlarını vereceğim. İstanbul’da evden hırsızlık 2016 yılında 78’idi, 2018’de ise 57’ye düştü. 2019’un ilk iki ayında ise 45 seviyesinde. Türkiye asayiş olaylarında ise İstanbul 23’üncü sıradadır. İstanbul’da 2018 yılında sadece 33 terör olayı bunlarda sadece küçük işler. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan biri hatta yönetebilecek biri çıkıp böyle açıklama yapıyorsa birinin değirmenine su taşıyor demektirö ifadelerini kullandı.

DEVLET ADAMLARININ BİR NİTELİĞİ OLMASI LAZIM

CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, '5 bin polisi Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar' iddiasına Süleyman Soylu, "Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıklardır" diyerek cevap verdi. Soylu, "Büyükçekmece Belediye Başkanı 5 bin polisi yerel seçimlerde Büyükçekmece’ye gönderip seçimleri bu şekilde kazanacağımız yönünde bazı iddialarda bulundu. Sanki polislerin oyu bizim cebimizde böyle bir mantık böyle bir anlayış var mı? Bir kere tüm Türkiye’de görevlendirdiğimiz güvenlik kuvveti sayısı 10 bin kişiden ibaret. Bu sayınında yüzde 95’i Doğu ve Güney Doğu’ya gönderiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde Afrin’de görev yapan jandarmalarımızın ve subaylarımızın o bölgede oy kullanmasını da bu zihniyetler istemedi. Adam hayatını tehlikeye atsın bir oy hakkından mahrum bırakalım böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Dedikodu ile iş yapmaz devlet adamları bir niteliği olması lazım" dedi.

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-Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

07.03.2019 -15.10 Haber Kodu : 190307153