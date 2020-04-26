Süleyman Soylu’dan fırıncılara teşekkür!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Coronavirüsü tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.