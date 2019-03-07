- SÜLEYMAN SOYLU VE MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECELİLERE SESLENDİ

İSTANBUL, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Soylu ve Uysal daha sonra Dizdariye Mahallesi’nde vatandaşlara seslendi.

Büyükçekmece’nin İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunu söyleyen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Bir tarafta gölü, bir tarafta sahilinin güzelliği...İnşallah belediye hizmetleri ile Büyükçekmece İstanbul’umuzun en güzel ilçesi olacakö dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yerel seçimlerde rekor oy beklediklerini söyleyerek “Büyükçekmece size sesleniyorum. 31 Mart’ta sandıkları patlatacak mısınız? 1969 doğumluyum. Bu ülkede 50 yıldır 4,5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk defa 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme gidiyoruz, hep 1 ya da 2 yılda bir yaşadık. Ya yerel seçim ya darbe, ya referandum ya da genel seçim oldu. Ne olursunuz 4,5 yıl şu Türkiye’yi bir sıçratalım. Hedeflerimize hep beraber ulaşalım. Büyükçekmeceliler bu Tayyip Erdoğan iyi top oynuyor değil mi? Şu topu sağ ayağına verin de, Kılıçdaroğlu’nun kalesinde doksana çaksın. İnşallah 31 Mart’tan itibaren ülkenin geleceğine, yarınlarına kuvvet veren iradenizi ortaya koyarsanız hem Büyükçekmece’de hem İstanbul’da hem Türkiye’de sadece yürümeyiz, koşarız. Hep birlikte Türkiye’yi uçururuzö diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve Uysal vatandaşlara karanfil dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklaması

-Uysal'ın açıklaması

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