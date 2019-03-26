Süleyman Soylu: Dün bir yerden Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştılar, izin vermedik

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda yaptığı konuşmada, "Bakın dün memleketimize bir yerden Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştılar, izin vermedik. Yeri söylemiyorum, çünkü operasyon devam ediyor. Sokmadık Türkiye'ye. Gereğini yerine getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Arabacılar Meydanı'nda sokak kahvaltısında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu'ya, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Programda konuşan Soylu, "31 Mart'ta 5 günlük zaman kaldı. Millet ve ülke adına bir karar vereceğiz. Geçmişte yaşadıklarımızı, milletin çektiği dertleri tekrarlanmasına mı yoksa, yıllardır millete oynanan bir tiyatro sahnesini tamamen kapatıp, Erdoğan ile başladığımız bu yola devam mı edeceğiz?" dedi.

"DÜN BİR YERDEN TÜRKİYE'YE PATLAYICI SOKMAYA ÇALIŞTILAR, İZİN VERMEDİK"

"Dün bir yerden Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştılar, izin vermedik" diyen Soylu, "Yeri söylemiyorum, çünkü operasyon devam ediyor. Sokmadık Türkiye'ye. Gereğini yerine getirdik. Bizim derdimiz bu. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Ama şunu söyleyeyim Türkiye'yi zayıftlatmaya çalışıyorlar. Şimdi yeni bir tezgah ortaya koydular. Patlayıcı taşıyanın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan, Saadet Partisi Adayı ile Şanlıurfa'da kapı kapı geziyor kazanabilmek için" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞAH DAMARINI KESTİK"

Bakan Soylu, "Türkiye güvenli bir ülke oldu. Tam rayına girdik. Terör örgütlerinin şah damarlarını kestik. Bakın bir terör örgütünün üyesi hapiste öldü. 3'ü kendini son 10 günde astı. Bunu da kamuoyunda ilk kez söylüyorum. Gelip polise, jandarmaya 3'ü de ortak özelliği teslim oldular, itirafçı oldular. Şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde bunlar astılar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÜST DÜZEY TERÖRİST KALMADI"

Terörle mücadele ile konuşan Süleyman Soylu, "Bakın 2 yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. 2 yılda 3 bin 99 barınağı tarumar ettik. Bugün evlatlarımız 300'ün üzerinde operasyon yapıyor. 2018'de terörle mücadele tarihimizde olmayan bir iş oldu. 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük. Bunun 13'ü kırmızı listedeydi. Türkiye'de üst düzey terörist kalmadı. Şimdi buradan hayvan Cemil Bayık ve Murat Karayılan'a çağrı yapıyorum. Şu an dağlarda 700 terörist kaldı. Gelip onların başında dursunlar da onları bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.



"İBB'DE PKK'YA KANAL AÇTIRMAYALIM"

Soylu, "Bu ülkenin başına musallat olacak kim varsa hepsi ile en fazla uğraşacak dönemdeyiz. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Önemli olan biz değiliz. Önemli olan bu memleketten bir tane var. Bunlara, PKK'ya bir kanal açmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'ya kanal açtırmayalım. Tarihi fırsatı onlara vermiş oluruz. Bu işin bir daha geri dönüşü olmaz. Açık açık hepsinin söyledik. Birine itiraz edemiyoruz. Dedikleri şu, 'O zaman YSK bunlara neden izin verdi' Sen bak bakayım, ben İçişleri bakanıyım bu PKK'lılar seçilirse göreve başlarlar mı başlayamazlar mı? Siz bana sorun. Terör örgütü ile irtibatlı hiç kimseye bu payeyi verdirmeyiz. Çok net, ne söylerse söylesinler, bu ülkede kaseti tekrar başa sardırtmayız" dedi.

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