Süleyman Soylu'dan 'Ehliyet' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir TV programında milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek" dedi.

çişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Kanal D'de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı magazin programına katıldı. Kadına şiddet, uyuşturucuyla mücadele ve sürücü ehliyetleriyle ilgili açıklamalar yapan Soylu, şunları söyledi:

* Biz uyuşturucunun transit geçiş ülkesiyiz. Avrupa’nın yüzde 70 eroini biz yakalıyoruz. Avrupa bizi tebrik eder ama hiçbir şekilde katkı vermez. Bu bir tehdit.

KANALİZASYON SULARINI İNCELİYORUZ

* Okullarımızın etrafında 26 bin kişilik bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Belirli zaman aralıklarla uyuşturucunun yoğun kullanıldığı şehirlerde kanalizasyondan su alıyoruz. Ve uyuşturucu kullanımı artıyor mu öğrenmeye çalışıyoruz.

UYUŞTURUCU SATICILARINA KÖTÜ MUAMELE YAPILIYOR

* Size kendimi ihbar edeyim. Kötü muamele sadece uyuşturucu satıcılarına yapılıyor. Uyuşturucuyla mücadele konusunda kimseye göz açtırmayacağız, satıcılara nefes aldırmayacağız.

EHLİYET, KİMLİKTEKİ ÇİPE YÜKLENECEK

* Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.

111 BİN PERSONELİMİZİ EĞİTTİK

* Kadına yönelik şiddetti asla kabul etmiyoruz. Aile içi şiddeti engellemek için tüm bakanlarımız seferber oldu. Aile içi şiddeti engellemek için 111 bin personelimizi eğittik. Türkiye bu konuda dünyaya örnek olacak. Doğru yoldayız ve doğru sonuçlar alıyoruz.

* Şu ana kadar 31 bin 800 civarında bir ihbar geldi ve yarısı doğru çıktı. KADES uygulamasının kadınlarımız tarafından indirilmesi gerekiyor.