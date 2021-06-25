Süleyman Özışık'ın 'Binlerce FETÖ Dosyası' TBMM gündeminde

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Süleyman Özışık’ın, KHK’lı binlerce kişinin dosyasını Süleyman Soylu’ya götürdüğünü ve görevlerine iade edildiklerini açıklamasını TBMM gündemine taşıdı.

Süleyman Özışık’ın, KHK’lı binlerce kişinin dosyasını Süleyman Soylu’ya götürdüğünü ve görevlerine iade edildiklerini açıklaması Türkiye gündemini sarstı.

Özışık’ın KHK’lıların iadesi için aracılık ettiğini açıklaması sonrası, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu’ya ve Adalet Bakanı Gül’e soru önergesi veren İYİ Partili Bahşi, adı geçen şahsın bu tür kara işleri yürütmesine nasıl izin verildiğini sordu.

İçişleri Bakanı Soylu’ya binlerce isim verdiğini ve bu isimlere kefil olduğunu bildiren bu şahsın resmen ülkede FETÖ Borsası olduğuna kanıt nitelikte açıklamalar yaptığına dikkat çeken Bahşi, her iki bakana verdiği önerge de “ülkede adaleti Türk yargısı değil, Süleyman Özışık mı dağıtmaktadır” dedi.

İYİ Parti’li Bahşi, Mafya ile Siyaset arasında arabuluculuk yapmakla gündeme gelen bir gazetecinin son derece vahim olan bu açıklamalarının Fetö Borsası’nın itirafı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, Türk halkına gerekli açıklamaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Feridun BAHŞİ Bakanlara şu soruları yöneltti;

1-Gazeteci Süleyman ÖZIŞIK, FETÖ'den yargılanan, açığa alınmış kişilerin dosyalarını nereden eline geçirmektedir?

2- Gazeteci Süleyman ÖZIŞIK hangi vasıfla bu dosyaları inceleyip kişinin masum olup olmadığına karar vermiştir?

3-Artık adaleti Türk yargısı değil de Süleyman ÖZIŞIK mı dağıtmaktadır?

4-Türk yargısının verdiği beraat kararından sonra bile işine dönemeyen binlerce insan varken, bir gazetecinin bazı kurumlara telkiniyle kişileri işe iade ettirdiği doğru mudur?

5-Süleyman ÖZIŞIK’ın ifade ettiği üzere “dosyasına bakıp ve masum olduğuna inanıp!” işe iade ettirdiği kişiler kimlerdir ve bu sayı kaçtır?

6- Süleyman ÖZIŞIK’ın masum olduklarına inandığı bu kişilere isnat edilen suçlar nelerdir?

7-Eğer Süleyman ÖZIŞIK’ın bu ifadeleri doğruysa gerçek mağdur ve masumların yargıya güvenlerinin yok olacağını düşünüyor musunuz?

8-Adalet Bakanlığı olarak bu ifadeler doğrultusunda yasal işlem başlatılmış mıdır?

9-Türkiye Cumhuriyetinde FETÖ borsası olduğunu düşünüyor musunuz?