ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜ DAVASINDA DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Haber:Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Mahkeme, dosyayı bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine göndermeye karar verdi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım, İbrahim Ruhi Kelleci ve avukatları katıldı. Maktül Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ile annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Berdan Dere vekili Avukat Murat Özveri, dosya kapsamında birbirini doğrular nitelikte üç bilirkişi raporu bulunduğunu, kovuşturma aşamasında da bu raporlar ile çelişen başkaca bir delil elde edilemediğini belirterek, yeni rapor alınması hususundaki takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi. Söz alan sanıklardan Saffet Altındağ, şantiye şefi olması nedeni ile bilirkişilerce kusurlu bulunduğunu belirterek, "Hakkımda resmi bir görevlendirme yapılmamıştır. Çalışma yapılan alanla ilgili resmi bir görevlendirme yazımız yoktur. İş güvenliği hususunda yetkililer bulunmaktadır ancak onlar soruşturma dışı bırakılmıştır. Kusurum yoktur" dedi.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİM YOKTUR'

Sosyal medyada ve internet haberlerinde sanık olarak gösterildiğini kaydeden Altındağ, "Kadıköy'de oturuyorum ve tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum. Can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı kişilerdir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Olayın meydana geldiği yere ilişkin olarak İBB tarafından düzenlenmiş bir çalışma planı olmadığını savunan sanıklardan Ergun Ata, "Yeni bir bilirkişi incelemesi ile gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum" dedi. Sanıklardan Kamil Celal Yıldırım da, "Resmi bir görevlendirme yoktur. Davaya konulan bilirkişi raporunda ismim dahi geçmemektedir. Beraatime karar verilmesini taleb ediyorum" dedi.

Daha önce yapılan bilirkişi incelemesinin yeterli olmadığını savunan bazı sanıkların Avukatı Rıza Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Dosyanın bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



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